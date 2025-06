Pesquisa

Com a popularidade em baixa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda encontra apoio naqueles que o elegeram em 2022, mostra pesquisa Datafolha realizada nesta semana.>

O que os eleitores de Lula de 2022 pensam hoje sobre a gestão do presidente, segundo Datafolha

Entre os brasileiros que declaram ter votado em Lula em 2022, a avaliação de seu governo como ótimo ou bom é de 56%, contra 28% da amostra geral. Neste seguimento, só 8% classificam a gestão como ruim ou péssima, contra 40% do total.>

O resultado se inverte entre os eleitores declarados de Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Neste grupo, a avaliação de Lula como ótimo ou bom cai para 5%, com 74% afirmando que o governo atual é ruim ou péssimo.>

Entre os eleitores de Lula, 84% aprovam o trabalho do petista como presidente --contra 46% na amostra total. Eles também se mantêm ao lado do presidente na comparação de suas políticas em relação ao antecessor, Bolsonaro.>

O grupo classifica as ações de Lula como melhor que as de Bolsonaro em todos os campos avaliados: educação (75%), combate à pobreza (74%), geração de empregos (74%), habitação e moradia (73%), saúde (70%), meio ambiente (68%). As áreas em que o presidente performa pior entre seu eleitorado de 2022, embora ainda mantenha maioria, são o de combate à inflação (58%) e segurança pública (57%).>