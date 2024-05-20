O chef que perdeu restaurantes e foi cozinhar para desabrigados

Tiago Venturella Both é dono de dois restaurantes em Porto Alegre – e ambos foram inundados pelas enchentes que há mais de duas semanas estão assolando o Rio Grande do Sul.

Ele estima os prejuízos em, no mínimo, R$ 100 mil, e não consegue fazer nada a respeito enquanto as águas não baixarem.

“Eu estava enlouquecendo com essa situação”, conta ele à BBC News Brasil.

Foi aí que ele decidiu cozinhar para outras vítimas das enchentes, na cozinha de um clube de Porto Alegre que virou também um abrigo improvisado.