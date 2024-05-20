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BBC News

O chef que perdeu restaurantes e foi cozinhar para desabrigados

Tiago Both estima prejuí­zos em R$ 100 mil e decidiu cozinhar para desabrigados para 'não enlouquecer'.

Publicado em 20 de Maio de 2024 às 18:10

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

20 mai 2024 às 18:10
Tiago Venturella Both é dono de dois restaurantes em Porto Alegre – e ambos foram inundados pelas enchentes que há mais de duas semanas estão assolando o Rio Grande do Sul.
Ele estima os prejuízos em, no mínimo, R$ 100 mil, e não consegue fazer nada a respeito enquanto as águas não baixarem.
“Eu estava enlouquecendo com essa situação”, conta ele à BBC News Brasil.
Foi aí que ele decidiu cozinhar para outras vítimas das enchentes, na cozinha de um clube de Porto Alegre que virou também um abrigo improvisado.
Neste vídeo, Tiago e o voluntário Marcio Redmann contam essa experiência aos jornalistas Leandro Prazeres e João da Mata, enviados especiais da BBC News Brasil a Porto Alegre. Confira.

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