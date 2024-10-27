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Eleições 2024

Nunes diz que essa pode ser última eleição que disputa

A declaração foi dada em uma escola no parque São Jorge, Zona Leste de São Paulo (SP)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 out 2024 às 15:24

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 15:24

Ricardo Nunes
Ricardo Nunes Crédito: Divulgação
SÃO PAULO, SP - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) que a eleição municipal de 2024 pode ser a última de qual ele participa.
A declaração foi dada para jornalistas, em uma escola no parque São Jorge, Zona Leste de São Paulo (SP). O prefeito acompanhava a votação do candidato à vice-prefeitura, coronel Mello Araújo.
Perguntado quais os planos para depois de um eventual novo mandato, Nunes disse que "talvez seja minha última eleição. Se eu for reeleito e fizer uma gestão com boa avaliação".
A fala do prefeito foi interrompida pela primeira dama, Regina Carnovale Nunes. "Até parece, ele não para", afirmou.
Mello Araújo registrou seu voto acompanhado de sua mulher, Valéria Mello Araújo, do prefeito e da primeira dama.
Mello Araújo foi o terceiro da campanha de Nunes a votar neste domingo (27). Antes, Nunes e Tarcísio votaram na zona sul. Na entrada, Mello Araújo falou sobre o sentimento da possibilidade de se tornar vice-prefeito.
"Muito honrado de estar ingressando na política com Ricardo Nunes. Sou de São Paulo e nunca vi um prefeito com tantas entregas e deixando a conta em ordem como ele fez", disse.
Perguntado se existe a eventual chance de o coronel concorrer como prefeito em eleições futuras, Mello Araújo respondeu que "aceita só uma missão por vez".
"A minha missão agora é levar esses quatro anos com o Ricardo para fazer o melhor governo", afirmou.

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