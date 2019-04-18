Número de mortos no Muzema sobe para 19

Desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deixou mortos e feridos. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os bombeiros retiraram, no final da tarde desta quarta-feira (17), o corpo de um homem dos escombros dos dois prédios que desabaram no condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com isto, são agora 19 o número de mortos no desabamento ocorrido na última sexta-feira (12).

Pela manhã, homens dos bombeiros retiraram dois corpos: de um homem e de uma mulher.