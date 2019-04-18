Número de mortos no Muzema sobe para 19

Os bombeiros retiraram, no final da tarde desta quarta-feira (17), o corpo de um homem dos escombros dos dois prédios que desabaram no condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com isto, são agora 19 o número de mortos no desabamento ocorrido na última sexta-feira (12).
Pela manhã, homens dos bombeiros retiraram dois corpos: de um homem e de uma mulher.
Segundo os bombeiros, uma pessoa considerada desaparecida foi identificada nesta quarta-feira no Instituto Médico Legal. Portanto, quatro pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas vão prosseguir por toda a noite. São mais de 100 militares, cães farejadores, drone, helicópteros, ambulâncias e viaturas de recolhimento de cadáveres.