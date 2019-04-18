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Desabamento

Número de mortos no Muzema sobe para 19

Buscas continuam durante à noite em comunidade do Rio de Janeiro

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 22:51

Publicado em 

17 abr 2019 às 22:51
Desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deixou mortos e feridos. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Os bombeiros retiraram, no final da tarde desta quarta-feira (17), o corpo de um homem dos escombros dos dois prédios que desabaram no condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com isto, são agora 19 o número de mortos no desabamento ocorrido na última sexta-feira (12).
> Polícia ouve presidente da Associação de Moradores da Muzema
Pela manhã, homens dos bombeiros retiraram dois corpos: de um homem e de uma mulher.
> Prefeitura de Muzema vai demolir prédios após o término dos resgates
Segundo os bombeiros, uma pessoa considerada desaparecida foi identificada nesta quarta-feira no Instituto Médico Legal. Portanto, quatro pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas vão prosseguir por toda a noite. São mais de 100 militares, cães farejadores, drone, helicópteros, ambulâncias e viaturas de recolhimento de cadáveres.

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