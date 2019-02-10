Home
Número de mortes em Brumadinho sobe para 165 neste domingo

Na manhã deste domingo, 17º dia de buscas por vítimas, os trabalhos foram retomados pelos bombeiros com o auxílio de 35 máquinas pesadas e 11 aeronaves