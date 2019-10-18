Veja as datas

Número de feriadões nacionais vai quase dobrar em 2020

Há previsão no calendário de nove datas em que o dia de folga cai às segundas, terças, quintas ou sextas-feiras

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 06:10 - Atualizado há 6 anos

Bom para quem quer descansar e viajar, motivo de reclamação para o comércio e indústria. Em 2020, o número de feriados nacionais prolongados (aqueles que são "emendáveis") será quase o dobro do que os previstos para este ano. Há previsão no calendário de nove datas em que o dia de folga cai às segundas, terças, quintas ou sextas-feiras. A portaria com todas as datas oficiais será divulgada até o final do ano pelo Ministério do Planejamento. Não estão contabilizados nesta lista os feriados estaduais e municipais de cada cidade.

VEJA ABAIXO AS DATAS DOS FERIADOS DE 2020

Ano novo: 1º de janeiro | quarta-feira

Carnaval: 24 a 26 de fevereiro | segunda-feira a quarta-feira

Sexta-feira Santa: 10 de abril | sexta-feira

Páscoa: 12 de abril | domingo

Tiradentes: 21 de abril | terça-feira

Dia do Trabalho: 1º de maio | sexta-feira

Corpus Christi: 11 de junho | quinta-feira

Independência do Brasil: 7 de setembro | segunda-feira

Dia de Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro | segunda-feira

Finados: 2 de novembro | segunda-feira



