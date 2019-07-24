Home
Número de eleitores cadastrados por biometria chega a 69%, diz TSE

Segundo o TSE, 11 estados concluíram o processo de cadastramento

Agência Brasil

Publicado em 24 de julho de 2019 às 00:13

Número de eleitores cadastrados por biometria chega a 69%

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou nesta terça-feira (23) que o número de eleitores cadastrados no sistema biométrico de votação chegou a 69,57%. Conforme os dados, 101 milhões dos 146 milhões de eleitores brasileiros estão com as digitais inseridas no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral.

Segundo o TSE, 11 estados concluíram o processo de cadastramento. Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins atingiram marca de 100% de eleitores identificados pela biometria.

A meta da Justiça Eleitoral é alcançar mais de 35 milhões de eleitores até o fim de 2020. Os primeiros cadastros biométricos foram feitos em 2008.

