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Ajuda do governo

Número de cidades em estado de calamidade no RS deve chegar a 87

Presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB) reforçou que municípios vão receber recursos para auxiliar a população que ficou desabrigada com passagem de ciclone
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 set 2023 às 18:43

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 18:43

Cidade de Muçum foi uma das mais atingidas pelas enchentes causadas pela passagem de ciclone pelo Rio Grande do Sul
Cidade de Muçum foi uma das mais atingidas pelas enchentes causadas pela passagem de ciclone pelo Rio Grande do Sul Crédito: Mauricio Tonetto e Gustavo Mansur / Palácio Piratini
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), disse neste sábado (9) que deve subir de 83 para 87 o número de municípios em estado de calamidade pública prejudicados pelo ciclone no Rio Grande do Sul. Alckmin viajará no domingo (10) ao Estado para visitar cidades atingidas e reunir-se com autoridades gaúchas, como o governador Eduardo Leite (PSDB).
Alckmin também reforçou que os municípios cadastrados vão receber recursos para auxiliar a população que ficou desabrigada. O cálculo considera até R$ 800 por pessoa afetada, transferidos às prefeituras. "São R$ 800 por pessoa. Não é para a pessoa, é para a prefeitura. Você calcula quantos estão desabrigadas e aí repassa o dinheiro à prefeitura por meio do cadastro dos municípios em calamidade. São 83 municípios, mas deve aumentar para 87", disse Alckmin em entrevista ao Brasil Urgente, da Band.
O presidente em exercício ainda destacou que, além do auxílio para os desabrigados, o governo federal implementa e estuda outras medidas, inclusive de reconstrução das cidades. "Caiu ponte, tem estrada interrompida, conexão, a própria BR 101 está com ponte interditada. E nos prepararmos para as questões das mudanças climáticas", disse Alckmin, lembrando ainda da instalação de um hospital de campanha na cidade de Roca Sales.

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