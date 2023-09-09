Número de cidades em estado de calamidade no RS deve chegar a 87

Cidade de Muçum foi uma das mais atingidas pelas enchentes causadas pela passagem de ciclone pelo Rio Grande do Sul Crédito: Mauricio Tonetto e Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), disse neste sábado (9) que deve subir de 83 para 87 o número de municípios em estado de calamidade pública prejudicados pelo ciclone no Rio Grande do Sul. Alckmin viajará no domingo (10) ao Estado para visitar cidades atingidas e reunir-se com autoridades gaúchas, como o governador Eduardo Leite (PSDB).

Alckmin também reforçou que os municípios cadastrados vão receber recursos para auxiliar a população que ficou desabrigada. O cálculo considera até R$ 800 por pessoa afetada, transferidos às prefeituras. "São R$ 800 por pessoa. Não é para a pessoa, é para a prefeitura. Você calcula quantos estão desabrigadas e aí repassa o dinheiro à prefeitura por meio do cadastro dos municípios em calamidade. São 83 municípios, mas deve aumentar para 87", disse Alckmin em entrevista ao Brasil Urgente, da Band.