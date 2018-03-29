Novo golpe promete álbum e cem figurinhas da Copa do Mundo de graça

A mensagem traz um link para um questionário, por meio do qual a vítima acaba informando seus dados pessoais Crédito: Reprodução

Mais um golpe começa a circular pelo WhatsApp, desta vez prometendo o álbum da Copa do Mundo, além de cem figurinhas grátis. Para isso, o usuário precisa responder e compartilhar uma pesquisa com os amigos. A fraude foi identificada pela empresa Kaspersky Lab, especializada em monitoramento na web.

A mensagem traz um link para um questionário, por meio do qual a vítima acaba informando seus dados pessoais. A URL leva a uma página de cadastro falsa e, com isso, o usuário libera as informações para os criminosos, podendo ter o número de celular registrado em serviços pagos de SMS.

A pessoa ainda é estimulada a enviar a mensagem recebida para que os brindes sejam liberados. Assim, o golpe se espalha. Na janela de compartilhamento, são mostradas diversas propagandas, o que gera receita aos hackers.