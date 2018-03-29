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Whatsapp

Novo golpe promete álbum e cem figurinhas da Copa do Mundo de graça

Mensagem direciona para página falsa onde usuário deve faz cadastro, liberando dados para criminosos

Publicado em 29 de Março de 2018 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 20:19
A mensagem traz um link para um questionário, por meio do qual a vítima acaba informando seus dados pessoais Crédito: Reprodução
Mais um golpe começa a circular pelo WhatsApp, desta vez prometendo o álbum da Copa do Mundo, além de cem figurinhas grátis. Para isso, o usuário precisa responder e compartilhar uma pesquisa com os amigos. A fraude foi identificada pela empresa Kaspersky Lab, especializada em monitoramento na web.
A mensagem traz um link para um questionário, por meio do qual a vítima acaba informando seus dados pessoais. A URL leva a uma página de cadastro falsa e, com isso, o usuário libera as informações para os criminosos, podendo ter o número de celular registrado em serviços pagos de SMS.
A pessoa ainda é estimulada a enviar a mensagem recebida para que os brindes sejam liberados. Assim, o golpe se espalha. Na janela de compartilhamento, são mostradas diversas propagandas, o que gera receita aos hackers.
Somente no Brasil, o WhatsApp tem mais de 120 milhões de contas cadastradas.

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