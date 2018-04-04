Novo golpe chama usuário para testar nova ferramenta do WhatsApp

Aplicativo do WhatsApp, ao lado de logomarca do Facebook Crédito: Bloomberg

Após o anúncio de que o WhatsApp, aplicativo de mensagem que pertence ao Facebook, está testando um novo recurso para os usuários fazerem chamadas de voz, um novo golpe já está viralizando na rede.

Um convite falso para experimentar a nova ferramenta leva a um site malicioso, no qual os dados do consumidor podem ser capturados. O golpe, como é de praxe, solicita que o usuário convide dez amigos a testar o novo recurso.

No link falso, do chamado WhatsApp Calling.com, o usuário é convidado a responder uma pesquisa, passando informações pessoais.

Reportagem veiculada pela Rádio CBN, alerta os consumidores a terem cuidado com qualquer convite para testar o novo sistema de chamadas do WhtasApp. O aconselhável é aguardar a empresa anunciar a oferta do serviço oficialmente antes de acessar qualquer link convite para avaliar o serviço.

oferecendo álbum e figurinhas da Copa do Mundo. Até o Detran foi alvo de fraude online. O número de golpes utilizando o WhatsApp como meio de compartilhamento é crescente. No mês passado, viralizou um link. Até o Detran foi alvo de fraude online.