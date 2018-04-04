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Viralizou

Novo golpe chama usuário para testar nova ferramenta do WhatsApp

Mensagem pede que consumidor convide dez amigos para experimentar novo recurso do app, ainda não disponível

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 17:39
Aplicativo do WhatsApp, ao lado de logomarca do Facebook Crédito: Bloomberg
Após o anúncio de que o WhatsApp, aplicativo de mensagem que pertence ao Facebook, está testando um novo recurso para os usuários fazerem chamadas de voz, um novo golpe já está viralizando na rede.
Um convite falso para experimentar a nova ferramenta leva a um site malicioso, no qual os dados do consumidor podem ser capturados. O golpe, como é de praxe, solicita que o usuário convide dez amigos a testar o novo recurso.
No link falso, do chamado WhatsApp Calling.com, o usuário é convidado a responder uma pesquisa, passando informações pessoais.
Reportagem veiculada pela Rádio CBN, alerta os consumidores a terem cuidado com qualquer convite para testar o novo sistema de chamadas do WhtasApp. O aconselhável é aguardar a empresa anunciar a oferta do serviço oficialmente antes de acessar qualquer link convite para avaliar o serviço.
O número de golpes utilizando o WhatsApp como meio de compartilhamento é crescente. No mês passado, viralizou um link oferecendo álbum e figurinhas da Copa do Mundo. Até o Detran foi alvo de fraude online.
O Facebook comprou o WhatsApp, em 2014 por US$ 19 bilhões, atraído pelo tamanho de sua base de mais de 700 milhões de usuários em todo o mundo.

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