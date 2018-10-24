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Pesquisa Ibope

No Rio, Jair Bolsonaro tem 65% dos votos; Fernando Haddad tem 35%

Nos votos totais, o candidato do PSL oscilou negativamente 1 ponto, enquanto o petista ficou estagnado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 22:49

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 22:49

Crédito: Agência Brasil
Jair Bolsonaro (PSL) lidera a corrida presidencial no Rio de Janeiro com 65% dos votos válidos, mostra pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (23). Fernando Haddad (PT) ficou 35% no levantamento, que tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença é a mesma registrada no levantamento anterior. A pesquisa foi contratada pelo GLOBO e pela TV Globo.
A pesquisa ouviu 1512 eleitores em 41 municípios fluminenses entre os dias 20 a 23 de outubro de 2018. Ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 07484/2018. O nível de confiança é de 95%.
Nos votos totais, Bolsonaro oscilou negativamente 1 ponto percentual, e agora tem 55% das intenções de voto, enquanto Haddad permaneceu estável nos 30%. Os votos nulos somam 10% dos entrevistados, enquanto 4% não souberam ou não opinaram.
A vantagem de Bolsonaro é maior entre os homens, grupo no qual 64% das intenções de voto, contra 26% de Haddad. Entre as mulheres, o capitão da reserva também lidera, mas com menos folga: chega a 48%, enquanto o petista marca 34%.

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