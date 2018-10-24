No Rio, Jair Bolsonaro tem 65% dos votos; Fernando Haddad tem 35%

Crédito: Agência Brasil

Jair Bolsonaro (PSL) lidera a corrida presidencial no Rio de Janeiro com 65% dos votos válidos, mostra pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (23). Fernando Haddad (PT) ficou 35% no levantamento, que tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença é a mesma registrada no levantamento anterior. A pesquisa foi contratada pelo GLOBO e pela TV Globo.

A pesquisa ouviu 1512 eleitores em 41 municípios fluminenses entre os dias 20 a 23 de outubro de 2018. Ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 07484/2018. O nível de confiança é de 95%.

Nos votos totais, Bolsonaro oscilou negativamente 1 ponto percentual, e agora tem 55% das intenções de voto, enquanto Haddad permaneceu estável nos 30%. Os votos nulos somam 10% dos entrevistados, enquanto 4% não souberam ou não opinaram.