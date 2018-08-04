Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Convenção 2

No Estado, Ciro diz que não espera nada do PT

O pedetista participou da convenção do PDT capixaba, na manhã deste sábado (04)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 14:58

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 14:58

Ciro Gomes chegou ao Estado para a convenção partidária na manhã deste sábado (4) Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
O presidenciável Ciro Gomes (PDT) descartou qualquer possibilidade de abrir mão de sua candidatura à Presidência da República para formar uma aliança com o PT. Essa parceria seria um desejo do ex-presidente Lula (PT), que mesmo preso atua ativamente nas articulações nacionais.
No Estado, Ciro iz que não espera nada do PT
O pedetista participou da convenção do PDT capixaba, na manhã deste sábado (04), em Jardim Limoeiro, na Serra.
O ex-ministro, que tentou se sagrar o grande líder das forças de esquerda nesta eleição, também afirmou que não espera mais nada do Partido dos Trabalhadores.
"Com dor no coração, digo que não espero nada (do PT). A cúpula do PT está numa viagem lisérgica (referente à alucinada)", afirmou.
Questionado sobre o isolamento no qual se encontra sua candidatura, ele desconversou dizendo que os presidenciáveis que lideram as pesquisas de intenção de voto estão na mesma situação.
O pedetista também afirmou que não pode oferecer a vice em sua chapa para Manuela D'Ávila, lançada como candidata pelo PCdoB na última quarta-feira (1º).
"Não posso oferecer a vice a uma companheira (Manuela) que é pré-candidata a presidente. Eu sou delicado. Como eu também me considero insultado quando alguém imagina que eu, sendo candidato a presidente pelo PDT, esteja envolvido em fuxico de que eu seria candidato a vice seja de quem for, explicou.
NO ESTADO
Ciro apoia no Espírito Santo o ex-governador Renato Casagrande (PSB) na disputa ao governo do Estado.
Casagrande participou do evento e reiterou o apoio a Ciro. Em alguns Estados, o PSB fez um acordo com o PT e ficará neutro, sem apoiar Ciro Gomes.
Ciro Gomes com Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha
Fila dobrou o quarteirão durante mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16)
Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória
Seleção Brasileira
Seleção brasileira goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados