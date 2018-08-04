No Estado, Ciro diz que não espera nada do PT

Ciro Gomes chegou ao Estado para a convenção partidária na manhã deste sábado (4) Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) descartou qualquer possibilidade de abrir mão de sua candidatura à Presidência da República para formar uma aliança com o PT. Essa parceria seria um desejo do ex-presidente Lula (PT), que mesmo preso atua ativamente nas articulações nacionais.

Your browser does not support the audio element. No Estado, Ciro iz que não espera nada do PT

O pedetista participou da convenção do PDT capixaba, na manhã deste sábado (04), em Jardim Limoeiro, na Serra.

O ex-ministro, que tentou se sagrar o grande líder das forças de esquerda nesta eleição, também afirmou que não espera mais nada do Partido dos Trabalhadores.

"Com dor no coração, digo que não espero nada (do PT). A cúpula do PT está numa viagem lisérgica (referente à alucinada)", afirmou.

Questionado sobre o isolamento no qual se encontra sua candidatura, ele desconversou dizendo que os presidenciáveis que lideram as pesquisas de intenção de voto estão na mesma situação.

O pedetista também afirmou que não pode oferecer a vice em sua chapa para Manuela D'Ávila, lançada como candidata pelo PCdoB na última quarta-feira (1º).

"Não posso oferecer a vice a uma companheira (Manuela) que é pré-candidata a presidente. Eu sou delicado. Como eu também me considero insultado quando alguém imagina que eu, sendo candidato a presidente pelo PDT, esteja envolvido em fuxico de que eu seria candidato a vice seja de quem for, explicou.

NO ESTADO

Ciro apoia no Espírito Santo o ex-governador Renato Casagrande (PSB) na disputa ao governo do Estado.

Casagrande participou do evento e reiterou o apoio a Ciro. Em alguns Estados, o PSB fez um acordo com o PT e ficará neutro, sem apoiar Ciro Gomes.