No Espírito Santo, Bolsonaro tem 24% e Marina Silva, 15%

Marina Silva e Jair Bolsonaro Crédito: Amarildo

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) tem 24% das intenções de voto estimuladas entre os eleitores do Espírito Santo. Em seguida, aparece Marina Silva (Rede), com 15%, e Ciro Gomes (PDT), com 13%. É o que indica pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (08).

O levantamento mostra, ainda, Geraldo Alckmin (PSDB) com 9% e Fernando Haddad (PT) com 5%. O petista é o provável substituto de Lula na cabeça de chapa do PT. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou a candidatura do ex-presidente, que está preso, com base na Lei da Ficha Limpa.

As intenções de voto em Bolsonaro no Estado caíram cinco pontos percentuais, na comparação com a pesquisa anterior do Ibope realizada com eleitores capixabas. Na amostragem de agosto, ele apareceu com 29%.

Não é possível relacionar integralmente o desempenho do líder da pesquisa neste levantamento com o atentado que ele sofreu na quinta-feira (06). A sondagem do Ibope começou a ser feita ainda na quarta-feira (05). As entrevistas foram feitas durante três dias, e só terminaram na sexta-feira (07).





Marina manteve os 15%. O maior crescimento foi registrado por Ciro Gomes. Na pesquisa de agosto ele tinha 9% das intenções, quatro pontos percentuais a menos do que tem agora.

Alckmin cresceu de 6% para 9%. Haddad, de 2% para 5%. Ambos oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Henrique Meirelles (MDB) e João Amoêdo (Novo) aparecem com 2% da preferência no Estado. O emedebista manteve o mesmo percentual da pesquisa passada. Amoêdo tinha 1% no mês passado.

Alvaro Dias (Podemos), Guilherme Boulos (PSOL) e Vera Lúcia (PSTU) mantiveram 1% das menções.

Cabo Daciolo (Patriota), João Goulart Filho (PPL) e Eymael (DC) não pontuaram.

No levantamento estimulado, a lista de candidatos é apresentada aos entrevistados.

ESPONTÂNEA

Quando os pesquisadores perguntaram a intenção de voto dos entrevistados no Estado sem apresentar a lista de candidatos, Bolsonaro e Lula tiveram o mesmo volume de menções: 21%, cada. No levantamento anterior, o candidato do PSL tinha 23% na espontânea. O petista, 18%.

Nessa sondagem, Ciro Gomes tinha 1%. Agora, tem 4%. Geraldo Alckmin e Marina Silva passaram de 2% para 3%. João Amoêdo, de 1% para 2%.

REGISTROS

A pesquisa foi realizada entre os dias 05 e 07 de setembro de 2018. O Ibope entrevistou 812 pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. Isso representa a probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

A sondagem foi contratada por A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV LTDA e está registrada na Justiça Eleitoral. No Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo o protocolo do registro é ES-06092/2018. No Tribunal Superior Eleitoral, BR-08894/2018.