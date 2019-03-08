Home
No Dia Internacional da Mulher, usuárias tuítam frase de protesto

O crime hediondo de Feminicídio está previsto no Código Penal desde 2015 e tem pena de reclusão de 12 a 30 anos -período maior do que o de 6 a 20 anos em caso de homicídio simples