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Dia Nacional do Livro Infantil

No Dia do Livro Infantil, escritora dá dicas para incentivar a leitura

Desenvolver a linguagem, a concentração, a memória e o raciocínio são alguns dos benefícios da leitura na primeira infância

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 15:53

Publicado em 

18 abr 2019 às 15:53
Arquivo/Valter Campanato/Agência Brasil Crédito: Reprodução/Internet
Desenvolver a linguagem, a concentração, a memória e o raciocínio são alguns dos benefícios da leitura na primeira infância. Neste 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, a dica da escritora Alessandra Roscoe para incentivar o interesse da garotada pelos livros é tornar a leitura um momento de brincadeira, prazer e de fortalecimento dos laços afetivos.
A escritora diz que a literatura e a leitura para as crianças não podem ter como foco o aprender e a ideia de obrigação. Segundo ela, é preciso destacar o caráter lúdico, da descoberta, da diversão.
“A pedagogização da literatura trouxe junto a obrigação da leitura e ela não pode ser associada à obrigação, mas ao lúdico, ao prazer e à brincadeira”, afirma.
“Temos que transformar a leitura em um grande prazer. E fazemos isso disponibilizando bons livros e momentos afetivos ao redor dos livros”, completa Alessandra, autora de livros infantis. Ela tem o projeto Uni Duni Ler de incentivo à leitura.
Pai não pode pegar livro e celular ao mesmo tempo
Transformar a leitura em uma experiência sensorial que envolva não apenas a audição e a visão é outra dica da escritora. Deixar a crianças tocar o livro e brincar com ele isso faz parte do processo.
Outro ponto importante é a disponibilidade dos pais no momento de ler um livro com o filho, a entonação usada durante a leitura e a demonstração de carinho e paciência. “O pai não pode estar com o livro e mexendo no celular ao mesmo tempo”, diz Alessandra.
A Sociedade Brasileira de Pediatria traz no site dicas sobre como escolher um bom livro para crianças. Uma delas é observar o projeto gráfico, se há diversidade de ilustrações; ter como ponto de partida histórias conhecidas com as quais os pais têm mais familiaridade; e prestar a atenção à reação das crianças, se elas riem, se movimentam quanto escutam a leitura do livro indicando que estão gostando.
Em relação à escolha dos livros, Alessandra Roscoe defende que a literatura infantil também trate de temas como morte, raiva e frustração, situações que fazem parte da vida da criança.
COMO LIDAR COM SENTIMENTOS E EMOÇÕES
A literatura, nesse caso, vai preparar as crianças para lidarem com os sentimentos e as emoções ao verem a forma como os personagens as vivenciam e superam seus medos.
“A leitura também traz equilíbrio emocional, segurança. Como eles vão lidar com esses sentimentos se nos livros os personagens nunca estão perto da realidade deles?”, questiona.
A publicação Primeira Infância, Primeiras Leituras, do Instituto Alfa e Beto, entidade que atua na área de educação, traz dicas para incentivar o hábito da leitura e sugestões sobre como levar os livros aos pequenos.
DICAS PARA INCENTIVAR A LEITURA
Ter sempre bons livros e material de leitura em casa. Guarde os livros em local que a criança possa alcançar
Frequente bibliotecas, livrarias e salas de leitura
Coloque os livros e a leitura no dia a dia da família
COMO LER BEBÊS E CRIANÇAS
Ler interagindo, mostrando, encenando, apontando, ouvindo, enfatizando rimas, conversando
Ler imitando gestos ou fazendo barulhos engraçados
Deixe a criança pensar, falar, perguntar
Estimule a criança a observar as imagens e, aos poucos, as palavras
Deixe a criança pegar no livro, virar as páginas

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