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Loteria

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 115 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do prêmio principal neste sábado (3); os números sorteados foram: 20, 23, 32, 36, 39, 57

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 07:39

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 dez 2022 às 07:39
Mega-Sena
Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 115 milhões Crédito: Divulgação
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2545 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desse sábado (3) no Espaço da Sorte em São Paulo, SP.
De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, na quarta-feira (7), é de R$ 115 milhões. As dezenas sorteadas foram: 20, 23, 32, 36, 39, 57.
A quina registrou 94 apostas ganhadoras, cada um vai receber R$ 66.967,36.
A quadra teve 8.855 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 1.016,89.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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