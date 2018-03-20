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Metas até 2030

Nem metade de projetos para criança e adolescente atinge metas da ONU

Pesquisa da Abrinq revela que há mais propostas na Câmara e no Senado que retrocedem direitos já adquiridos

Publicado em 20 de Março de 2018 às 11:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 11:04
Organização das Nações Unidas Crédito: Divulgação
Sete das 25 proposições legislativas que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado, consideradas prioritárias para a proteção dos direitos da população de zero a 17 anos, se aprovadas, promoveriam condições favoráveis ao cumprimento das metas da ONU para esse público.
O número é menor do que as nove que retrocedem direitos já adquiridos, como implantação da Escola Sem Partido, cujo texto diz que o currículo escolar e o trabalho pedagógico realizado pelos professores em sala de aula não devem entrar no campo das convicções pessoais e valores familiares dos alunos da Educação Básica, além da censura sobre o material didático de educação sexual.
Os números constam na 5ª edição do Caderno Legislativo da Criança e do Adolescente, da Fundação Abrinq, lançado nesta terça-feira. No documento leva-se em conta os Projetos de Lei, Propostas de Emenda Constitucional (PEC) e demais matérias relativas à infância e adolescência.
A publicação associa as proposições legislativas prioritárias aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Eles são parte de um acordo internacional do qual o Brasil é signatário e estabelecem 17 objetivos e 169 metas que devem ser atingidas até 2030.
A administradora executiva da Fundação Abrinq, Heloisa Oliveira, avalia como "assustadora" essa diferença no número de propostas.
 Hoje a gente convive com um número maior de propostas com uma visão superficial e equivocada do que as de fato venham a avançar na questão dos direitos da criança. Essa polêmica da Escola sem Partido trata de forma enviesada uma discussão de doutrinação. Tem coisas bem absurdas  afirma Heloísa.
São três as proposições, no entanto, que mais preocupam a Abrinq, todas relacionadas ao fortalecimento das políticas básicas, conforme destaca Heloisa. Uma delas diz respeito à constitucionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), cuja votação está prejudicada por conta da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro: durante este período, não se pode fazer emenda na Constituição.
Segundo Heloisa, o Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação e foi criado como mecanismo provisório, cuja vigência é até 2020, tornando-se urgente sua constitucionalização.
O segundo ponto é a criação do sistema nacional da educação, que estava previsto para 2016 e trata do modelo de cooperação entre união, estado e municípios para a execução das políticas básicas.
A regulamentação do sistema de garantia de direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca) também seria necessária, avalia Heloisa. Segundo ela, em momentos difíceis de convivência com a violência, seria fundamental estabelecer claramente o papel dos atores que fazem parte do sistema de garantia do direito.
 As demais propostas são importantes, mas essas três em especial seriam estruturantes  afirma Heloísa.
Para se chegar a esses 25 projetos, a Abrinq acompanhou, no ano passado, 3.907 proposições relacionadas a esse público no Congresso Nacional. Dessas, pouco mais de 2,1 mil referem-se à proteção, 1,1 mil falam sobre educação e 582 estão voltadas para a área da Saúde.
Dez foram redigidas de forma bem intencionada, na avaliação da Abrinq, mas não surtiriam efeitos no dia a dia sem o aprimoramento do texto. Entre elas a proposta que versa sobre a criminalização do trabalho infantil e outra ainda que fala sobre combate à exploração sexual.
Entre as sete proposições que a Abrinq aponta estarem de acordo com os direitos da criança e do adolescente estão o combate à violência sexual, que pretende tipificar como crime as condutas de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de estupro, com pena de reclusão de dois a cinco anos.
O documento destaca também que em 2016 somente 23 matérias completaram o trâmite de votações, sendo 12 sancionadas e 11 arquivadas. Os demais 2.746 textos referentes à criança e ao adolescente permaneceram em tramitação, aguardando apreciação.

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