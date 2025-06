Santa Catarina

"Nem a morte os separou", diz padre no velório de casal que morreu em acidente

Os dois morreram no acidente com um balão no sábado (21) em Praia Grande (SC). O casal foi enterrado em Joinville, cidade no norte do estado onde moravam

Publicado em 23 de junho de 2025 às 09:35

Casal morreu na tragédia em Praia Grande, Santa Catarina Crédito: Reprodução/Folha

"Janaina e Everaldo prometeram no matrimônio viver juntos até que a morte os separasse, mas nem a morte os separou, porque foram juntos para o céu", disse o padre Anderson no velório de Janaina Moreira Soares da Rocha, 46, e Everaldo da Rocha, 53, no último domingo (22). >

Os dois morreram no acidente com um balão no sábado (21) em Praia Grande (SC). O casal foi enterrado em Joinville, cidade no norte do estado onde moravam, e no mesmo jazigo em que estão os avós de Everaldo. A filha do casal, Luana, 23, também estava a bordo foi uma das 13 sobreviventes. No velório, permaneceu a maior parte do tempo numa sala reservada da capela. Ela estuda direito e morava com os pais. Segundo um parente que pediu para não ter o nome divulgado, Luana teria sido a primeira a saltar do balão e caiu em uma área de brejo, o que amorteceu a queda.>

A presença de uma sobrevivente provocou comoção, sobretudo durante a missa de corpo presente conduzida pelo padre Anderson. O gerente de atendimento do cemitério, Sidnei Tobler, disse ter visto poucas vezes cenas como a do velório. Além da circunstância do acidente, pesou o fato de a comunidade local ter perdido dois de seus líderes. Janaína e Everaldo eram ministros da eucaristia, catequistas e coordenadores do grupo ECC (Encontro de Casais com Cristo) da Paróquia São João Batista, em Joinville.>

"Era como se fossem meus filhos adotivos", disse o diácono Valdecir Carlos Clasen, "um casal referência para a igreja, que revolucionou o ECC". Valdecir conta que Everaldo havia se aposentado há pouco e procurava algo para fazer, porque "não sabia ficar parado". E que Janaína era ainda mais ativa, com espírito aventureiro e gosto por esportes, além da intensa atividade comunitária e do trabalho na indústria de camisetas de futebol.>

Cezio Antônio Sganzerla e Valmiro Freitas conviveram com o casal na igreja e nas atividades esportivas. Vôlei, futebol e percursos de bicicleta até a cidade de São Francisco do Sul faziam parte da rotina. "Pessoas assim a gente não perde por completo, porque eles deixam um legado de vida", disse Cezio a Luana.>

O balão caiu após pegar fogo durante o voo, matando oito pessoas. As chamas teria começado com um maçarico dentro do cesto, segundo a polícia. Em nota, a empresa Sobrevoar, responsável pelo passeio, afirmou que o piloto é experiente e realizou os procedimentos indicados. Das 8 vítimas, 4 pularam do balão já em chamas, e de uma altura mais elevada. As outras quatro não saíram do cesto e morreram carbonizadas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.>

Na cidade de Praia Grande, os voos a bordo de balões de ar quente são uma das atividades turísticas. O município fica próximo a uma região de cânions na divisa com o Rio Grande do Sul. Entre os mortos, também estão um médico, uma veterinária e um patinador.>

VEJA QUEM SÃO OS PASSAGEIROS VÍTIMAS DO ACIDENTE:

Andrei Gabriel de Melo>

Médico oftalmologista, atendia nas cidades de Fraiburgo, Campos Novos, Treze Tílias e Caçador, todas a cerca de 450 km de Praia Grande, onde ocorreu o acidente. Em nota, a Prefeitura de Fraiburgo publicou uma nota em solidariedade à mãe de Andrei, que é servidora do município.>

Fabio Luiz Izycki>

Era funcionário de uma agência do Banco do Brasil e primo do prefeito de Barão de Cotegipe (RS). Tinha um relacionamento com Juliane Jacinta Sawicki.>

Juliane Jacinta Sawicki>

Natural de Carlos Gomes (RS), vivia em Erechim (RS), a cerca de 550 km de onde ocorreu o acidente e era engenheira agrônoma e sócia em uma empresa de consultoria rural. Tinha um relacionamento com Fabio Luiz Izycki, também vítima do acidente.>

Everaldo da Rocha>

Morador de Joinville (SC), a 430 km do local do acidente, Everaldo estava no balão com a esposa, Janaina, que também morreu.>

Janaina Moreira Soares da Rocha>

Moradora de Joinville, estava a bordo do balão junto ao marido, Everaldo. Nas redes sociais, a comunidade católica que o casal frequentava na cidade manifestou pesar e solidariedade.>

Leandro Luzzi>

De Blumenau (SC), era patinador artístico e já foi campeão catarinense de patinação. Em 2011, representou o Brasil no Campeonato Mundial de Patinação Artística em Portugal.>

Leane Elizabeth Herrmann>

Nas redes, compartilhava postagens com ensinamentos da doutrina logosófica. Era mãe de Leise, que morreu no acidente, e de Leciane Herrmann, passageira que sobreviveu à queda.>

Leise Herrmann Parizotto>

Filha de Leane e irmã da passageira Leciane (que sobreviveu), era médica em Blumenau, a cerca de 400 km de onde ocorreu o acidente.>

