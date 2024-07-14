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Investigação

Nego Di é preso acusado de estelionato e de lesar 370 pessoas em golpes

Segundo a polícia, a loja virtual dele deixou de entregar produtos que eram comprados por seguidores, num prejuízo total dos clientes que pode chegar a R$ 5 milhões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jul 2024 às 14:10

Publicado em 14 de Julho de 2024 às 14:10

Humorista e ex-BBB Nego Di é investigado por lavagem de dinheiro
Humorista e ex-BBB Nego Di é investigado por lavagem de dinheiro Crédito: TV Globo/ Divulgação
O comediante e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, que participou do BBB 21, foi preso neste domingo (14) acusado de estelionato e de ter lesado ao menos 370 pessoas em golpes.
Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a loja virtual dele deixou de entregar produtos que eram comprados por seguidores, num prejuízo total dos clientes que pode chegar a R$ 5 milhões.
Na última sexta (12), ele e a esposa já haviam sido alvos de uma operação do Ministério Público sob a acusação de lavagem de dinheiro com rifas ilegais, mas a detenção dele se deu por outro motivo.
Di foi preso em Florianópolis (SC), mas deverá ser transferido ainda neste domingo para Porto Alegre (RS). A defesa do humorista não se pronunciou até a publicação deste texto.
A investigação em torno de um suposto estelionato é realizada desde 2022. Nego Di é proprietário da loja Tadizuera, que operou entre março e julho daquele ano, quando a Justiça determinou que saísse do ar.
Entre os produtos que eram comercializados televisores e aparelhos de ar-condicionado, com valores abaixo dos praticados no mercado em geral.
Os produtos não eram entregues aos compradores. Segundo as autoridades policiais, o prejuízo pode ser ainda maior, já que, pelas movimentações bancárias milionárias, é possível que mais gente tenha sido lesada, mas não tenha prestado queixa.

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