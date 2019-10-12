Problema ambiental

Navios fantasmas podem ser a causa de surgimento de óleo na costa do Nordeste

Os chamados navios fantasmas do século 21 não são embarcações mal-assombradas, mas aquelas que navegam sem registro oficial

Manchas de óleo no litoral de Sergipe Crédito: Governo de Sergipe

Apontada como uma hipótese para o derramamento de óleo nas praias do Nordeste, a circulação de navios fantasmas petroleiros pelo Atlântico pode ser motivada pelas sanções econômicas dos Estados Unidos à Venezuela, segundo especialistas. Análises sobre a mancha de poluição, que atinge 156 localidades de 71 municípios, já indicaram que a substância achada nas praias tem "assinatura" venezuelana, mas a origem do poluente ainda é desconhecida.

Os chamados navios fantasmas do século 21 não são embarcações mal-assombradas, mas aquelas que procuram navegar sem registro oficial. Para isso, trocam de nome e até desligam o transponder. O aparelho, obrigatório em todas as embarcações, registra a localização em tempo real de cada navio.

"Historicamente, parte do petróleo produzido sempre foi comercializada por canais não oficiais", explica o economista Edmar Almeida, especialista em petróleo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "Tanto é que nas estatísticas do petróleo há diferença entre o que é declarado como produção e o que é declarado como consumo. São os missing barrels, os barris perdidos."

Segundo Almeida, isso pode ocorrer por várias razões, como roubo e tráfico de combustível, guerras e conflitos internacionais ou sanções econômicas.

Coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo (USP), Alberto Pfeifer diz que as sanções americanas à Venezuela e a países que comercializem com ela "podem estar estimulando esse tráfego de petróleo e derivados em condições de marginalidade".

Os navios fantasmas costumam usar rotas menos conhecidas. Com isso, ficam mais vulneráveis a contratempos. Um eventual derramamento de óleo pode ocorrer por acidente ou pelo descarte de mercadoria irregular para evitar flagrantes.

"O tráfico de combustível é uma das cinco atividades ilícitas mais lucrativas, atrás de drogas, armas, pessoas e animais", diz o especialista venezuelano Rafael Villa, do Instituto de Relações Internacionais da USP. "E sabemos que na Venezuela um dos graves problemas é o contrabando de combustível."

PATRULHA

A Marinha não informou se faz algum tipo de levantamento da presença de navios fantasmas em águas brasileiras. Em nota, disse que realiza rotineiramente "patrulhas e inspeções navais", incluindo ações contra delitos ambientais.

A Marinha lembra ainda que o Brasil participa de grupos de trabalho internacionais que acompanham o tráfego marítimo. "Os pontos considerados mais sensíveis são as chamadas ‘novas ameaças’, como pirataria, terrorismo, acidentes ambientais, controle de epidemias e doenças infectocontagiosas, imigração e pesca ilegais."

