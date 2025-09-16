BBC News

'Não farei a maldade que me fizeram ontem', diz Moraes sobre perder gols do Corinthians

Ministro do STF é corinthiano e perdeu o jogo de quarta-feira (10/9) por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 18:00

Nesta quinta-feira (11/9), durante sessão do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado e outros quatro crimes, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes protagonizou um momento bem humorado.

Ao falar com o ministro Flávio Dino, ele brincou que iria ser rápido em sua fala para não fazer a mesma "maldade" que fizeram com ele na noite anterior, quando perdeu grande parte do jogo do Corinthians, que enfrentou o Athletico-PR pela Copa do Brasil.

"Eu cheguei em casa e já estava 2 a 0. Perdi o momento de felicidade dos dois gols", disse o ministro, que é corinthiano.

O Corinthians venceu a partida por 2 a 0, com gols de Rodrigo Garro e Gui Negão, e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil.

