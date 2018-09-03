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Falta de água nos hidrantes

Museu Nacional queimou por mais de seis horas, dizem bombeiros

Bombeiros estão trabalhando agora no resfriamento das estruturas; ainda há focos de fumaça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 12:54

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 12:54

A possível causa do início do incêndio ainda não foi divulgada Crédito: Thiago Ribeiro
O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou nesta segunda-feira, 3, que o incêndio no Museu Nacional durou mais de 6 horas. Iniciado por volta das 19h30 de domingo, 2, o fogo durou até por volta de 2 da manhã desta segunda-feira, 3. Após o exaustivo combate às chamas, prejudicado pela falta de água nos hidrantes da instituição, iniciou-se ainda de madrugada o trabalho de rescaldo.
Esta etapa foca no resfriamento das estruturas, que são encharcadas para que eventuais focos de fogo sejam combatidos. Ainda é possível ver fumaça em alguns pontos. Equipes de cinco quartéis estão no local. Quem coordena a operação é o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Roberto Robadey. A possível causa do início do incêndio ainda não foi divulgada.
> Diretor do Museu Nacional diz esperar todo apoio do governo federal
Por ora, não há risco de desabamento do prédio, que é do século 19 e vinha com manutenção falha havia décadas. Segundo os bombeiros, a fachada é bastante espessa. Ainda segundo a corporação, se houver algum tipo de desabamento, ele deve acontecer na parte interna do edifício. "Dois hidrantes, mais próximos, estavam sem carga (força) e pedimos para a Cedae (Companhia Estadual de Água e Esgotos) desviar água para cá. Neste momento, temos a garantia de que não faltará água. Há muito material combustível com muita madeira no piso do prédio. Além disso, há muito material inflamável, muito animal com álcool e isso dificulta o trabalho", explicou um oficial dos bombeiros na noite de domingo. Só depois de quatro horas de iniciado o fogo a situação da água foi normalizada.
Protestos foram convocados para esta segunda-feira, 3, no local. O primeiro acontece às 9 horas da manhã e reunirá docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é vinculada ao museu. Outros atos devem acontecer às 14 horas e às 16 horas.

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