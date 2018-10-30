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Após incêndio

Museu Nacional pedirá repasse de R$ 56 milhões para reconstrução

Segundo a assessoria do Museu Nacional, Kellner redigiu uma carta pública na qual sugere a elaboração de emenda parlamentar que garanta o valor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 14:39

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 14:39

Bombeiros apagam pontos de fogo no Museu Nacional após incêndio Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, vai participar hoje (30) de audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, em busca de um repasse de R$ 56 milhões para a instituição. O valor será usado na reconstrução do prédio, que pegou fogo no dia 2 do último mês e teve parte do acervo destruído.
Segundo a assessoria do Museu Nacional, Kellner redigiu uma carta pública na qual sugere a elaboração de emenda parlamentar que garanta o valor. Se aprovada, a quantia será destinada para reconstruir a parte histórica do museu, incluindo o Palácio, sala do trono e fachada do prédio.
No encontro, o diretor e deputados federais devem conversar sobre as questões do museu e as perspectivas para os próximos anos. A população também pode participar da audiência enviando perguntas pelo site da Câmara.

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