Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher virtual da Magazine Luiza reclama de assédio em comentários
"Imagina as mulheres reais"

Mulher virtual da Magazine Luiza reclama de assédio em comentários

'Tô chateada com algumas cantadas pesadas que ando recebendo', comentou personagem de rede social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 13:53

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 13:53

Lu, personagem virtual da Magazine Luiza Crédito: Reprodução/Facebook
A personagem Lu, uma mulher virtual criada para ser uma espécie de mascote da rede de lojas Magazine Luiza, 'fez' uma publicação nas redes sociais da empresa nesta semana em que lamenta ter sofrido com assédio de internautas em comentários.
"Gente, tô chateada com algumas cantadas pesadas que ando recebendo aqui nos comentários. E olha que eu sou virtual! Fico imaginando as mulheres reais que passam por isso todos os dias!", consta na postagem, em que aparece gesticulando em tom de lamento.
O pronunciamento da personagem digital foi feito após alguns prints com comentários considerados como assédio na página de Lu terem sido publicados pelo site Buzzfeed.
Confira a seguir a publicação da mascote da marca:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados