Mulher que postou "fogo nos racistas" ao denunciar loja é condenada

Uma mulher que relatou nas redes sociais um caso de injúria racial contra a sua irmã foi condenada a pagar indenização de R$ 5.000 por danos morais aos donos de uma loja onde teria ocorrido o episódio.

Em 2020, Rafaela Gabriela Pereira Nascimento Rosa descreveu em postagem uma situação do ano anterior, acusando a dona de uma loja de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo , de ter proferido ofensas racistas e agredido fisicamente sua irmã, Rosângela Nascimento, que é negra.

Mão fechada em referência à luta contra o racismo Crédito: Pixabay

A publicação de Rafaela usava uma imagem onde se lia a frase "fogo nos racistas", referência a uma música do rapper Djonga. O caso a que ela se referia foi registrado em boletim de ocorrência na época e confirmado em relato pela irmã, que disse ter sido atingida por uma barra de ferro.

Rafaela foi processada por Jianyi Chen, proprietário da Kawayi Bijuterias e Presentes. Os donos da loja (Chen e sua mulher) alegaram terem sido vítimas de ofensas pela internet após a postagem.

"Após nove meses contados da data dos fatos e do registro do boletim de ocorrência, a requerida, por meio das redes sociais Facebook, realizou publicações com intuito de difamar, causar prejuízos econômicos, morais e sociais", apontou sua defesa na ação.

Os comerciantes dizem ainda que a repercussão da denúncia motivou uma manifestação contra racismo na porta do estabelecimento, além de reportagens na TV, e que o Ministério Público já havia requerido o arquivamento do inquérito em relação à alegação de injúria racial quando o ataque foi feito na internet.

A loja também teria sido atacada com pichações que diziam "fogo nos racistas" e sofrido vandalismo.

"As publicações e comentários perpetrados extrapolaram os limites do razoável e da exposição da liberdade de manifestação de pensamento e opinião da ré e ofenderam a imagem e honra objetiva da autora", diz o relator Schmitt Corrêa, em sentença de segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Para o magistrado, a ré "acabou, por sua própria conta, imputando à autora a prática de racismo, além de incitar a prática de crime (fogo nos racistas) contra ela, trazendo, desta forma, graves consequências a sua honra e imagem, o que se verifica nos comentários existentes na postagem".

Além da indenização, a decisão determina que a ré não volte a fazer postagens contra a loja. A advogada de Rafaela, Elaine Cristina Gazio, diz que pretende recorrer aos tribunais superiores.

BRIGA

Conforme relatado no boletim de ocorrência, o caso ocorreu depois que Rosângela precisou trocar um artigo comprado na Kawayi Bijuterias e Presentes, em 2019.

Rafaela relatou que sua irmã percebeu em casa que havia levado o produto errado e pagado R$ 30 a mais por ele. Rosângela voltou à loja para fazer a troca, e a briga começou por causa da recusa da dona do estabelecimento em atender ao pedido.

A dona da loja, segundo relatado por Rafaela em sua conta no Facebook, teria usado termos racistas, como "cadela negra", para ofender a cliente e empregado força para expulsá-la.

Rosângela foi vitoriosa em uma ação civil por injúria racial, com uma decisão que determinou indenização de R$ 15 mil a ser paga a ela - os donos da loja ainda podem recorrer. Uma outra ação criminal, no entanto, foi arquivada.