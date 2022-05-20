Acidente entre moto e bicicleta termina em morte na BR 101 no ES

Um acidente entre uma motocicleta e um ciclista terminou com a morte do piloto da moto, no final da manhã desta sexta-feira (20), da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima, segundo a família, é Agnaldo Souza Rocha, de 38 anos.
As causas do acidente não foram informadas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 410, por volta de 11h. Uma equipe da concessionária Eco 101 esteve no local e confirmou a morte do condutor da moto. O ciclista foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, com ferimentos médios.
Segundo a PRF, após o acidente, o trânsito fluiu no sistema pare e siga. Por volta das 15h, a corporação informou que a pista foi liberada e flui nos dois sentidos. "Foi uma colisão entre uma motoneta e uma bicicleta, o capacete do condutor da moto se soltou após a colisão", divulgou.
A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Atualização
20/05/2022 - 5:01
Após publicação desta matéria, a PRF informou, por volta das 15h, que o trânsito foi liberado e flui nos dois sentidos no trecho do acidente, km 410 da BR 101. O texto foi atualizado.