Mulher morre na mesma agência bancária em que 'tio Paulo' foi levado pela sobrinha

Vítima. de 60 anos, teria começado a se sentir mal após chegar na agência e morreu após sofrer um mal súbito

Vinte e dois dias depois de uma mulher levar o tio a uma agência do banco Itaú em Bangu (zona oeste do Rio) para fazer um empréstimo com ele já morto no momento da assinatura da documentação, nesta quarta-feira, 8, uma senhora de 60 anos morreu ao sofrer um mal súbito no mesmo local.