Mulher morre atropelada por trio elétrico em caminhada política no MA

Uma mulher morreu atropelada por um trio elétrico durante uma caminhada política no sábado (7) em Timon (MA). A mulher, identificada como Eliane dos Santos, morreu na hora. O evento fazia parte da campanha política da prefeita Dinair Veloso, que tenta reeleição.
O acidente ocorreu nos momentos finais da caminhada. Segundo o candidato a deputado estadual Luciano Leitoa, que estava no evento, o atropelamento foi a 1,5 km do palco onde aconteciam os discursos de encerramento. O carro envolvido era um dos últimos do percurso. A prefeita se pronunciou nas redes sociais e alegou que o veículo não pertencia à coordenação da campanha majoritária.
A candidata ainda suspendeu por três dias a agenda de campanha em respeito à vítima. ''Toda a caminhada foi realizada com os devidos cuidados e todos os órgãos competentes foram devidamente comunicados'', escreveu em nota.