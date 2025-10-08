Na Baixada Fluminense

Mulher é presa por suspeita de envenenar pai no RJ

Segundo as investigações, o pai da suspeita foi envenenado em abril deste ano, em Duque de Caxias; a jovem, cuja identidade não foi revelada, foi detida no momento em que chegava a uma universidade

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13:25

Suspeita sendo levada à delegacia Crédito: Divulgação/PCERJ

Uma mulher foi presa nesta terça (7) por policiais da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense), em conjunto com agentes da Polícia Civil de São Paulo, sob suspeita de envolvimento na morte do próprio pai. A jovem, cuja identidade não foi revelada, foi detida no momento em que chegava a uma universidade no bairro Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o pai da suspeita foi envenenado em abril deste ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A apuração do caso, conduzida de forma integrada pelas polícias dos dois estados, apontou que esse homicídio está ligado a outros três assassinatos registrados em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Todos os crimes são atribuídos ao mesmo grupo criminoso. Após trabalhos de inteligência, a mulher foi identificada como integrante desse núcleo investigado. Contra ela foi expedido e cumprido um mandado de prisão temporária.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta