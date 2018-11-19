Mulher é morta a facadas pelo ex-marido; acusado está foragido

Fernanda e Vanclécio estavam separados há cerca de três meses Crédito: Reprodução

Uma mulher morreu após ser esfaqueada pelo ex-marido no início da noite deste domingo, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Fernanda Siqueira, de 29 anos, estava na porta do prédio onde morava com Vanclecio Cordeiro, de 28 anos, para devolver a chave do imóvel quando o rapaz a esfaqueou na região do pescoço. A vítima foi levada por vizinhos para o Hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. O crime aconteceu na Rua Tarira.

 Foi na calçada, todo mundo viu. Ainda tentaram empurrá-lo, mas ele conseguiu golpear a Fernanda e foi embora logo em seguida, no carro dele  contou uma testemunha que pediu para não ser identificada.

De acordo com amigos e familiares de Fernanda, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento. Eles se casaram em março de 2015, após alguns anos de namoro, e estavam separados há cerca de três meses. Pessoas próximas contam que ele chegou a apresentar comportamentos agressivos, principalmente quando ingeria bebidas alcoólicas, mas que nunca havia agredido fisicamente Fernanda. No entanto, discussões tornaram-se comuns entre o casal nos últimos meses de relacionamento. Segundo testemunhas, Vanclecio tinha bebido neste domingo.

A cunhada de Fernanda, a faturista Myriane Pedreira, de 44 anos, afirma que Vanclecio era muito ciumento e que a separação aconteceu após uma das brigas do casal. Na ocasião, ele chegou a quebrar o vidro do banheiro com um carregador do celular. Neste domingo, Fernanda estava com a família na casa dos pais quando ele ligou pedindo que ela entregasse a ele as chaves do imóvel no qual moraram juntos, em Vicente de Carvalho.

 Nós passamos o domingo juntos, a ficha ainda não caiu. Após a separação, ele ficou fazendo ameaças de que ia queimar todas as coisas dela que ainda estavam na casa do casal, que ia quebrar tudo e deixá-la sem nada. Ele era muito ciumento com ela, mas nunca imaginamos que ele fosse fazer algo assim  conta a cunhada.

O pai de Fernanda, Walter Siqueira, esteve com outros dois filhos na Delegacia de Homicídios (DH) da Capital no início da madrugada desta segunda-feira, onde o caso está registrado. Ele chegou a passar mal no Getúlio Vargas e precisou ser medicado. Nas redes sociais, a família faz um apelo para encontrar o acusado, que teria fugido após o crime. Segundo relatos, na fuga Vanclecio bateu com o carro próximo à estação de BRT Marambaia e fugiu a pé. Policiais estiveram no local para perícia.

Nas redes sociais, amigos e parentes comentam a brutalidade do caso e lamentam a morte de Fernanda: "Nossa, nem dá para acreditar... uma menina boa, amiga e ótima amiga de trabalho", comentou uma internauta no perfil de Fernanda. "Não acredito! Ela era um amor de pessoa, super amiga, alto astral, estudiosa...", escreveu outra amiga da vítima.

Alguns amigos também comentam sobre a personalidade de Fernanda: "Isso acontece todo o tempo, e agora com uma menina  porque ela sempre teve jeitinho de menina  que eu conheci na época da escola", lembrou uma amiga. "Meu Deus, não posso acreditar. Ela era um ser maravilhoso!!!! Eu estou em choque!!", escreveu, abalada, outra pessoa.

POSTAGEM NAS REDES SOCIAIS

Fernanda e Vanclecio não tinham filhos. Ela era formada em Nutrição, mas, segundo amigos, nunca exerceu a profissão. Atualmente cursava Administração e já tinha feito um curso de Gestão de Recursos Humanos.

Nas redes sociais, a vítima mantinha dois perfis ativos. Em um deles (Instagram), todas as fotos do casal foram apagadas. No outro (Facebook), ainda há registros da época em que eram um casal.