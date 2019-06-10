Home
>
Brasil
>
Mulher diz que suspeito de matar ator era violento com a família

Mulher diz que suspeito de matar ator era violento com a família

A informação foi confirmada por um policial, que não quis se identificar, que acompanhou o depoimento dela, na tarde desta segunda-feira (10) no 98º DP (Jardim Miriam)