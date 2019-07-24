Montanha-russa

Mulher cai de brinquedo em parque de diversões de São Paulo

A mulher teria passado mal no brinquedo, e caiu de uma distância de 1,5 metro, batendo a cabeça

Publicado em 24 de julho de 2019 às 20:43 - Atualizado há 6 anos

Parque de Diversões Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo Crédito: Cidade da Criança / Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 40 anos caiu de uma mini montanha-russa, por volta das 11h desta quarta-feira (24), em um parque de diversões de São Bernardo do Campo (ABC).

Segundo a assessoria da Cidade da Criança, onde houve o acidente, Ilma Pereira dos Santos teria passado mal, quando andava no brinquedo Brocumela junto com sua filha, de 6 anos.

Por conta disso, segundo a assessoria de imprensa, teria caído de uma altura de aproximadamente 1,5 metro, batendo a cabeça. O parque afirmou desconhecer os motivos para a queda, já que, segundo disse por telefone, mãe e filha estavam com travas de proteção do brinquedo.

Ilma foi encaminhada em estado grave ao hospital Mário Covas, de Santo André (ABC). A instituição não informou o estado de saúde da mulher.

Após o acidente, o parque continuou funcionando. Somente o brinquedo Brocumela ficou fechado, para realização de perícia.

Após peritos realizarem análises no brinquedo, a Cidade da Criança decidiu não liberar o brinquedo para o público nesta quarta.

O caso foi encaminhado ao 1º DP de São Bernardo, que investiga o caso.

