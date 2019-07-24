Home
>
Brasil
>
Mulher cai de brinquedo em parque de diversões de São Paulo

Mulher cai de brinquedo em parque de diversões de São Paulo

A mulher teria passado mal no brinquedo, e caiu de uma distância de 1,5 metro, batendo a cabeça

Agência Folha Press

Publicado em 24 de julho de 2019 às 20:43

 - Atualizado há 6 anos

Parque de Diversões Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo Crédito: Cidade da Criança / Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 40 anos caiu de uma mini montanha-russa, por volta das 11h desta quarta-feira (24), em um parque de diversões de São Bernardo do Campo (ABC). 

Recomendado para você

Cruz-Maltino sofre gol no primeiro tempo, mas vira na etapa final com Rayan e Vegetti

Vasco vence Fluminense no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Presa na Itália desde julho, deputada aguarda processo de extradição ao Brasil; parlamentar foi condenada à perda de mandato pelo STF, mas deputados votaram para salvá-la

Moraes anula votação que salvou Zambelli e manda Motta dar posse a suplente

A denúncia foi feita por outro homem que também mantinha um relacionamento com a mãe da criança; os indícios dos abusos estavam no celular da mãe

Casal é preso por abusar e filmar criança de 3 anos em SP

Segundo a assessoria da Cidade da Criança, onde houve o acidente, Ilma Pereira dos Santos teria passado mal, quando andava no brinquedo Brocumela junto com sua filha, de 6 anos. 

Por conta disso, segundo a assessoria de imprensa, teria caído de uma altura de aproximadamente 1,5 metro, batendo a cabeça. O parque afirmou desconhecer os motivos para a queda, já que, segundo disse por telefone, mãe e filha estavam com travas de proteção do brinquedo. 

Ilma foi encaminhada em estado grave ao hospital Mário Covas, de Santo André (ABC). A instituição não informou o estado de saúde da mulher. 

Após o acidente, o parque continuou funcionando. Somente o brinquedo  Brocumela ficou fechado, para realização de perícia. 

Após peritos realizarem análises no brinquedo, a Cidade da Criança decidiu não liberar o brinquedo para o público nesta quarta. 

O caso foi encaminhado ao 1º DP de São Bernardo, que investiga o caso.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais