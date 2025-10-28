Home
>
Brasil
>
Mulher atropela homem com BMW e o agride a pauladas na frente da PM

Mulher atropela homem com BMW e o agride a pauladas na frente da PM

O adolescente de 16 anos teria ameaçado incendiar uma loja da vítima após uma discussão, segundo a PM. O motivo da primeira briga, no entanto, não foi divulgado

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:31

Homem foi atropelado por mulher em BMW na frente de prédio da PM
Homem foi atropelado por mulher em BMW na frente de prédio da PM Crédito: Reprodução/Redes Sociais/g1 SC

Uma mulher foi presa em flagrante por atropelar e agredir um empresário em Itaiópolis, na região norte de Santa Catarina. Toda a cena ocorreu em frente a uma equipe da Polícia Militar. Empresário, 53, foi agredido no momento em que registrava um boletim de ocorrência contra o filho da agressora. O adolescente de 16 anos teria ameaçado incendiar uma loja da vítima após uma discussão, segundo a PM. O motivo da primeira briga, no entanto, não foi divulgado.

Recomendado para você

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os bebês recém-nascidos, acompanhados das mães, foram transferidos para outra unidade neonatal, no mesmo hospital, "sem qualquer dano"

Parte de teto cai em UTI neonatal em Recife; ninguém fica ferido

O adolescente de 16 anos teria ameaçado incendiar uma loja da vítima após uma discussão, segundo a PM. O motivo da primeira briga, no entanto, não foi divulgado

Mulher atropela homem com BMW e o agride a pauladas na frente da PM

Paulo Guilherme da Silva Guerra estava desaparecido desde a noite de domingo. A família da criança havia registrado boletim de ocorrência de desaparecimento e feito campanha nas redes sociais para tentar encontrá-lo

Corpo de menino de 6 anos é achado dentro de mala em frente a cemitério

Policiais registravam o boletim de ocorrência quando a mulher, 44, atropelou a vítima. Ela dirigia uma BMW e aumentou a velocidade do veículo ao se aproximar do homem, que foi arremessado e caiu no chão com o impacto. Na sequência, ela desceu do carro e passou a agredi-lo com um bastão de madeira. O marido dela estava no carro, no banco do passageiro, e não participou diretamente das agressões.

Militares tentaram conter a mulher, que também ameaçou um policial com o bastão. Instantes depois, ela foi contida, imobilizada e algemada. Ela sofreu uma fratura no dedo, foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento e, depois, para a delegacia Regional de Mafra. Empresário sofreu ferimento na cabeça, no rosto e nas pernas. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Santo Antônio. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Mulher vai responder por tentativa de homicídio. Ela também não tinha autorização para dirigir. A Justiça de Santa Catarina converteu a prisão da agressora para preventiva. Como ela não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Leia mais

Imagem - CBN Vitória ao vivo: entenda como funciona o Mapa do Turismo do ES

CBN Vitória ao vivo: entenda como funciona o Mapa do Turismo do ES

Imagem - Conheça os 5 passos para organizar as finanças em casal

Conheça os 5 passos para organizar as finanças em casal

Imagem - Compactos, apartamentos studio são alternativa para investidores imobiliários

Compactos, apartamentos studio são alternativa para investidores imobiliários

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Violência

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais