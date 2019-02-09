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Rio de Janeiro

MPT não descarta pedir bloqueio dos bens do Flamengo

A possibilidade foi cogitada pela procuradora do MPT Danielle Cramer

Publicado em 

08 fev 2019 às 23:40

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 23:40

Familiares e amigos das vítimas fazem uma oração em frente ao centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, zona oeste do Rio, atingido por um incêndio Crédito: Adriano Fontes/Agência Estado
O Ministério Público do Trabalho (MPT) não descarta um pedido de bloqueio de bens do Flamengo para garantir pagamento de indenizações para atletas sobreviventes e familiares dos mortos na tragédia do Ninho do Urubu, que vitimou 10 jogadores, na madrugada desta sexta-feira (8). 
A possibilidade foi cogitada pela procuradora do MPT Danielle Cramer, coordenadora de uma força-tarefa criada para investigar as condições do meio ambiente de trabalho no local e avaliar adoção de medidas de correção e de responsabilização administrativa e judicial em relação às vítimas.
“Em tese, pode ser pedido o bloqueio de bens. Visa resguardar direitos dos lesados, incluindo os trabalhadores e seus familiares. Para evitar que o patrimônio [do clube] seja usado com outras finalidades”, explicou a procuradora, ressaltando que, no momento, não há nenhuma decisão da força-tarefa nesse sentido, sendo apenas uma hipótese.
O assunto será debatido na próxima segunda-feira (11), em uma reunião, no MPT, entre os procuradores que integram o grupo.

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