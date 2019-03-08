Home
MPF pede multa a internautas por postagem de conteúdo homofóbico

A procuradoria pediu à Justiça Federal no Rio de Janeiro que os réus sejam condenados a pagar R$ 20 mil de indenização, cada, por dano moral coletivo