Home
>
Brasil
>
MPF aponta quase 3 mil réus e pede R$ 5 bi por desmate na Amazônia

MPF aponta quase 3 mil réus e pede R$ 5 bi por desmate na Amazônia

A maioria dos casos foi identificada na segunda fase do projeto, que teve um balanço apresentado nesta sexta-feira (3), em Belém