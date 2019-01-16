Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • MP recebe relato de abuso infantil em caso João de Deus
Novos crimes

MP recebe relato de abuso infantil em caso João de Deus

Além das mulheres citadas na denúncia, o Ministério Público (MP) goiano diz ter ainda relatos de outras vítimas que ajudarão no processo como testemunhas - entre elas três adolescentes e uma criança de 8 anos

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 00:47

Publicado em 

16 jan 2019 às 00:47
Crédito: Divulgação
O médium João de Deus foi denunciado nesta terça-feira, 15, por novos crimes de estupro de vulnerável e abuso sexual mediante fraude contra cinco mulheres em atendimentos espirituais em Abadiânia (GO). Além das mulheres citadas na denúncia, o Ministério Público (MP) goiano diz ter ainda relatos de outras vítimas que ajudarão no processo como testemunhas - entre elas três adolescentes e uma criança de 8 anos. O líder espiritual, que está preso, nega os crimes.
"Este é, até o momento, o relato de vítima mais nova de João Teixeira de Faria", diz o promotor Augusto Cezar Sousa. Parte dos crimes relatados pelo MP também não foram alvo de denúncia por já terem prescrito - o tempo máximo para denunciar é de 20 anos, com redução de prazo se o acusado tem mais de 70 anos.
As vítimas são de diferentes origens, como Distrito Federal, Santa Catarina, Rio, Minas, Maranhão e Rio Grande do Sul. De acordo com a promotoria, os casos foram incluídos para embasar a denúncia.
As cinco vítimas da denúncia têm entre 19 e 47 anos na época dos abusos. Esses casos ocorreram entre 2009 a julho de 2018. Segundo o MP, o médium dava presentes e também fazia ameaças às mulheres após os abusos.
DEFESA
Advogado do líder espiritual, Alberto Toron disse, em nota, que "chega a ser medonho" o MP faz no caso. Segundo ele, a defesa tem poucas informações e interrogatórios são marcados em cima da hora, sem tempo para que os advogados leiam todos os documentos.
Essa já é a terceira denúncia contra o religioso. A primeira, em 28 de dezembro, foi por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Ele também foi denunciado por posse ilegal de arma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

joão de deus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados