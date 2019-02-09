Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • MP pediu interdição do alojamento da base no Ninho do Urubu em 2015
Rio de Janeiro

MP pediu interdição do alojamento da base no Ninho do Urubu em 2015

Órgão identificou situações precárias de habitação e comparou condições a um centro de detenção

Publicado em 

08 fev 2019 às 23:06

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 23:06

Bandeira do Flamengo é colocada a meio mastro em frente ao Ninho do Urubu Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O centro de treinamento (CT) do Flamengo, em Vargem Grande, local de um incêndio que deixou dez mortos e três pessoas feridas, nesta sexta-feira, está na mira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 2015. O órgão ajuizou uma ação civil pública, em março de 2015, alertando para as precárias condições de habitação dos alojamentos.
Após as visitas, os promotores chegam a comparar as instalações do CT às unidades do Departamento Geral de Ações Educativas (Degase), instituição responsável pelo cumprimento de medidas socioeducativas de jovens menores infratores. 
“O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já havia ajuizado uma ação civil pública, em março de 2015, alertando que as precárias condições oferecidas pelo Clube de Regatas do Flamengo a seus atletas são inferiores até mesmo àquelas ofertadas aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa de semiliberdade em unidades do Departamento Geral de Ações Educativas (Degase), o que revela o absurdo da situação”, diz nota divulgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região do Rio.
O Tribunal também informa que foram feitas várias visitas ao CT. “Ainda de acordo com a ação ajuizada, o Comissariado de Justiça da Infância e Juventude realizou reiteradas visitas ao Centro de Treinamento Ninho do Urubu, constatando sinais de irregularidades quanto à habitação, além de grande precariedade no que se refere aos colchões utilizados pelos adolescentes”. O órgão ainda denuncia que vários adolescentes permaneceram no Centro de Treinamento sem autorização formal dos pais.
Dentre os pedidos do TRT estão inclusive a suspensão das atividades das categorias de base do Flamengo, interdição dos alojamentos e entrega dos adolescentes aos responsáveis. Outro alvo de críticas é a falta de educadores.
> "Jogar no Flamengo era o sonho dele"
Treze atletas das categorias de base do Flamengo e três funcionários do clube foram ouvidos pela Polícia Civil do Rio ao longo desta sexta-feira, no inquérito que apura a responsabilidade pelo incêndio que atingiu. Não há novos depoimentos previstos para sábado e domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo ninho do urubu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados