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"Tudo Sobre Todos"

MP investiga site que vende CPF, endereço e outros dados pessoais

O site 'Tudo Sobre Todos' já chegou a ser retirado do ar, mas opera hoje por meio de um domínio hospedado na Suécia

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 14:38
O site "Tudo Sobre Todos" já chegou a ser retirado do ar, mas opera hoje por meio de um domínio hospedado na Suécia Crédito: Reprodução
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu inquérito para investigar um site que vende dados pessoais de cidadãos brasileiros, como nome, endereço, CPF e até mesmo nome de vizinhos, segundo o órgão.
O site "Tudo Sobre Todos" já chegou a ser retirado do ar, mas opera hoje por meio de um domínio hospedado na Suécia.
A página cobra cerca de R$ 30 por consulta. A quantia pode ser paga por meio de créditos adquiridos na plataforma Mercado Livre, que foi notificada nesta semana pelo MPDFT para tirar o perfil do ar e fornecer informações sobre a conta.
Buscadores como Google, Bing e Yahoo! também foram oficiados para que removam o Tudo sobre Todos de seus resultados de busca. A Agência Brasil não conseguiu contato com o site.
Ontem (10), o plenário do Senado aprovou o projeto de lei sobre proteção de dados pessoais, que já havia passado pela Câmara. O projeto segue agora para sanção do presidente Michel Temer.
O projeto disciplina a proteção dos dados pessoais no Brasil e define as situações em que eles podem ser coletados e tratados tanto por empresas quanto pelo Poder Público.

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