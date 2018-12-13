MP de Goiás pede prisão preventiva do médium João de Deus

João de Deus é alvo de acusação pela própria filha Crédito: Reprodução

João de Deus. A informação foi confirmada pela assessora de imprensa do médium. A medida foi tomada cinco dias depois de virem à tona denúncias de abusos sexuais. O pedido ainda precisa ser aceito pela Justiça. A Promotoria de Justiça de Goiás solicitou a prisão preventiva de João Teixeira de Faria, conhecido como. A informação foi confirmada pela assessora de imprensa do médium. A medida foi tomada cinco dias depois de virem à tona denúncias de abusos sexuais. O pedido ainda precisa ser aceito pela Justiça.

As vítimas seriam mulheres que teriam buscado tratamento espiritual com o médium. Até ontem, mais de 200 mulheres de mais de oito Estados haviam procurado o Ministério Público para denunciar abusos.

Nesta quarta-feira (12) pela manhã, o médium fez uma visita tumultuada no Centro Dom Inácio de Loyola. Num rápido pronunciamento, disse que era inocente e que estaria à disposição da Justiça. Foi a primeira aparição pública do médium depois que mulheres vieram a público acusá-lo de abuso sexual.