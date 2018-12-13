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Abuso sexual

MP de Goiás pede prisão preventiva do médium João de Deus

Medida foi tomada cinco dias depois de virem à tona denúncias de abusos sexuais, mas pedido ainda precisa ser aceito pela Justiça; mais de 200 mulheres prestaram denúncias contra o médium em dois dias

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 21:40
João de Deus é alvo de acusação pela própria filha Crédito: Reprodução
A Promotoria de Justiça de Goiás solicitou a prisão preventiva de João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. A informação foi confirmada pela assessora de imprensa do médium. A medida foi tomada cinco dias depois de virem à tona denúncias de abusos sexuais. O pedido ainda precisa ser aceito pela Justiça.
As vítimas seriam mulheres que teriam buscado tratamento espiritual com o médium. Até ontem, mais de 200 mulheres de mais de oito Estados haviam procurado o Ministério Público para denunciar abusos.
> Filha diz ter sido abusada por João de Deus dos 9 aos 14 anos
Nesta quarta-feira (12) pela manhã, o médium fez uma visita tumultuada no Centro Dom Inácio de Loyola. Num rápido pronunciamento, disse que era inocente e que estaria à disposição da Justiça. Foi a primeira aparição pública do médium depois que mulheres vieram a público acusá-lo de abuso sexual.
As denúncias afetaram o movimento da casa, onde atendimentos são realizados. Por volta das 8h30, cerca de 400 pessoas - incluindo crianças e duas pessoas de cadeiras de rodas - aguardam a chegada do líder espiritual. Isso representa um terço do movimento habitual.

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