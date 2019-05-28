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Às 12h desta terça

Movimentação de talude em Barão de Cocais foi a 20,1 cm/dia

Em nota na manhã desta terça, a Vale informou que está adotando medidas preventivas seja qual for o cenário em Barão dos Cocais

Publicado em 

28 mai 2019 às 20:05

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 20:05

Mais de 200 bens culturais são retirados de área com barragem em Barão de Cocais Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barão de Cocais
A velocidade da movimentação do talude norte da mina de Gongo Soco da mineradora Vale em Barão de Cocais (MG) registrou nesta terça-feira, às 12h, novo aumento para 20,1 centímetros por dia, ante de 19,5 centímetros na medição anterior, feita às 8h, informou a Agência Nacional de Mineração (ANM).
> Vale diz estar tomando medidas preventivas para Barão do Cocais
Em alguns pontos isolados a movimentação avançou para 24,5 centímetros ao dia. Em nota na manhã desta terça, a Vale informou que está adotando medidas preventivas seja qual for o cenário em Barão dos Cocais e destacou, contudo, que as últimas análises da movimentação do talude norte apontam para a maior probabilidade de um deslizamento do material para dentro da cava.
> "A espera é pior que a tragédia", dizem moradores de Barão de Cocais

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