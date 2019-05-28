Movimentação de talude em Barão de Cocais foi a 20,1 cm/dia

Em alguns pontos isolados a movimentação avançou para 24,5 centímetros ao dia. Em nota na manhã desta terça, a Vale informou que está adotando medidas preventivas seja qual for o cenário em Barão dos Cocais e destacou, contudo, que as últimas análises da movimentação do talude norte apontam para a maior probabilidade de um deslizamento do material para dentro da cava.