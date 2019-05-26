Home
>
Brasil
>
Movimentação de talude em Barão de Cocais acelera e atinge até 20 cm

Movimentação de talude em Barão de Cocais acelera e atinge até 20 cm

O risco de rompimento segue no nível 3, o mais alto, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade e membro efetivo da Defesa Civil