Motorista que atropelou pessoas em Copacabana teve ataque epilético

O motorista que atropelou ao menos 15 pessoas, na noite desta quinta-feira (18), em na orla de Copacabana, na Zona Sul, foi identificado como Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos. Ele chegou a ser cercado por populares quando o Hyndai i30 de cor preta foi parar na areias. Porém, policiais chegaram a tempo de evitar agressões. Comandante do 19º BPM (Copacabana), o coronel Angelotti contou que o motorista relatou ter sofrido um ataque epilético. Dentro do carro, foi encontrada uma caixa de medicamento indicado para convulsões.
"Chegamos a tempo de evitar que ele fosse linchado. Nós levamos o motorista de imediato para a 12ª DP (na Rua Hilário de Gouveia) para que ele prestasse depoimento e, depois, fosse encaminhado para o Instituto Médico-Legal, onde faria exames", afirmou o coronel Angelotti.
O carro de Antônio vinha pela Avenida Atlântica quando atravessou a ciclovia e o calçadão e só parou na areia. O acidente aconteceu na altura da Rua Figueiredo de Magalhães. Sete adultos e duas crianças foram encaminhadas para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. Quatro casos inspiram cuidados, segundo o hospital. Outros feridos foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade.