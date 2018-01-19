Motorista perde controle e atropela diversas pessoas em Copacabana

Um motorista perdeu o controle do veículo e atropelou diversas pessoas na noite desta quinta-feira (18) na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O carro vinha pela Avenida Atlântica, atravessou a ciclovia e o calçadão e só parou na areia. O acidente aconteceu na altura da Rua Figueiredo Magalhães. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local.
Cerca de 15 pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Sete adultos e duas crianças foram encaminhadas para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. Quatro casos inspiram cuidados, segundo o hospital. Outros feridos foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista já foi identificado e está sendo encaminhado para a 12ª DP (Copacabana). Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver que o carro avançou pelo calçadão, ultrapassou a ciclovia e atingiu a areia da praia.
Magno Morais, contador de 35 anos, estava jogando vôlei na praia no momento do acidente. Segundo ele, o carro perdeu o controle na Avenida Atlântica, atropelou várias pessoas na calçada e parou na areia.
"Foi chocante, a gente fica sem reação num momento desses. Acho que o carro andou uns 10, 15 metros atropelando pessoas. As pessoas queriam linchar o motorista, mas como tinha um carro da polícia no local eles impediram. Tinha muita gente atropelada", contou.