Home
>
Brasil
>
Motorista é preso com uma tonelada de maconha na BR-040

Motorista é preso com uma tonelada de maconha na BR-040

O flagrante aconteceu na rodovia Rio-Juiz de Fora (BR-040), em Três Rios, na região centro-sul fluminense. Uma cadela farejadora indicou onde estava a droga.