Motorista de app sai para trabalhar, some e é achada morta em represa

Uma motorista de aplicativo de 49 anos desapareceu após sair de casa para trabalhar e foi encontrada morta na sexta-feira (14), dentro de uma represa de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba.
A motorista, identificada como Sandra Mari Souza Santos, desapareceu na tarde de quinta-feira (13), segundo a Polícia Civil do Paraná.
A família da vítima divulgou o sumiço nas redes sociais e foi informada na manhã de sexta que um carro parecido com o da motorista, um Ford KA, foi visto próximo a uma represa de Piraquara. O carro foi encontrado no local.
A vítima, moradora de São José dos Pinhais (PR), foi achada morta dentro da represa.
A Polícia Civil informou que está investigando o caso e que realiza diligências para esclarecer a causa da morte. Testemunhas também estão sendo ouvidas para auxiliar no andamento das apurações. A corporação não informou se há suspeito.