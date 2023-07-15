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Em Curitiba

Motorista de app sai para trabalhar, some e é achada morta em represa

Sandra Mari Souza Santos, desapareceu na tarde de quinta-feira (13), segundo a Polícia Civil do Paraná

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 09:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2023 às 09:15
Uma motorista de aplicativo de 49 anos desapareceu após sair de casa para trabalhar e foi encontrada morta na sexta-feira (14), dentro de uma represa de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba.
A motorista, identificada como Sandra Mari Souza Santos, desapareceu na tarde de quinta-feira (13), segundo a Polícia Civil do Paraná.
Sandra Mari Souza Santos
Sandra Mari Souza Santos Crédito: Acervo Pessoal
A família da vítima divulgou o sumiço nas redes sociais e foi informada na manhã de sexta que um carro parecido com o da motorista, um Ford KA, foi visto próximo a uma represa de Piraquara. O carro foi encontrado no local.
A vítima, moradora de São José dos Pinhais (PR), foi achada morta dentro da represa.
A Polícia Civil informou que está investigando o caso e que realiza diligências para esclarecer a causa da morte. Testemunhas também estão sendo ouvidas para auxiliar no andamento das apurações. A corporação não informou se há suspeito.

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