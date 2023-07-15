Motorista de app sai para trabalhar, some e é achada morta em represa

Uma motorista de aplicativo de 49 anos desapareceu após sair de casa para trabalhar e foi encontrada morta na sexta-feira (14), dentro de uma represa de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba.

A motorista, identificada como Sandra Mari Souza Santos, desapareceu na tarde de quinta-feira (13), segundo a Polícia Civil do Paraná.

Sandra Mari Souza Santos Crédito: Acervo Pessoal

A família da vítima divulgou o sumiço nas redes sociais e foi informada na manhã de sexta que um carro parecido com o da motorista, um Ford KA, foi visto próximo a uma represa de Piraquara. O carro foi encontrado no local.

A vítima, moradora de São José dos Pinhais (PR), foi achada morta dentro da represa.