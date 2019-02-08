Home
Morto no incêndio, zagueiro Arthur Vinícius faria 15 anos no sábado

Ele era sobrinho do meia Andinho, que jogou pelo Volta Redonda, e no ano passado foi convocado para defender a seleção brasileira sub-15