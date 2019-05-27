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Mortes em presídio de Manaus ocorreram por perfurações e asfixia

Ataques com escovas de dentes e 'mata-leão' causaram a morte de 15 detentos durante uma na manhã do domingo (26) no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no Amazonas

Publicado em 

27 mai 2019 às 20:32

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 20:32

A chacina ocorreu em horário de visita de familiares Crédito: Pixabay
Ataques com escovas de dentes e 'mata-leão' causaram a morte de 15 detentos durante uma na manhã do domingo (26) no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus. A chacina ocorreu em horário de visita de familiares, o que segundo o secretário de Administração Penitenciária do Amazonas, Marcus Vinícius de Almeida, foi o descumprimento de uma regra entre os criminosos. "Foi a primeira vez no Amazonas".
O secretário revelou que as mortes ocorreram por perfurações e asfixia. "A gente identificou alguns estoques pequenos e, por incrível que pareça, eram escovas de dentes. Eles raspam", explicou, revelando a origem do objeto pontiagudo.
A secretaria abriu investigação para identificar os presos envolvidos nos crimes, através das câmeras internas. Não houve fugas e nem reféns, segundo O secretário, que anunciou a suspensão das visitas como uma das medidas administrativas de segurança.
Questionado sobre uma possível briga entre facções, o secretário disse que o Estado não as reconhece e que a investigação irá apurar a motivação dos crimes. "Agora, uma ação como que aconteceu no passado (quando 57 pessoas morreram em janeiro de 2017, após confronto de facções), isso está descartado".
"Quanto a evitar 100% que uma morte acontecesse, nós temos que ter a maturidade de entender que, em qualquer prisão do mundo, quando se quer matar, infelizmente vai se matar, como mataram. Mataram enforcados. Alguns com 'mata-leão'. Então, isso o Estado não tem como evitar", declarou Almeida.

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