São Paulo: Morre publicitário agredido durante roubo em passarela

O homem foi agredido por um grupo de criminosos durante um roubo ao passar por uma passarela na Barra Funda na madrugada de 8 de junho

O publicitário Adriano Campos Pedreira, 37, morreu na noite de domingo (29) após permanecer cerca de 20 dias internado em coma na Santa Casa, no centro de São Paulo. O homem foi agredido por um grupo de criminosos durante um roubo ao passar por uma passarela na Barra Funda na madrugada de 8 de junho. >

"Meu irmão é mais uma vítima da violência da cidade. Muito triste, muito revoltante", disse para a reportagem Joana Campos, irmã mais velha do publicitário. "Ele era um cara sensacional. Torcedor do Corinthians, tocava piano e tinha uma legião de amigos. Todos arrasados. Espero que a região melhore. E que não aconteça isso com mais ninguém", acrescentou ela.>