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Nelson Ivan Petzold

Morre ícone do design industrial brasileiro

Nelson Petzold tinha 87 anos e foi responsável pela criação de talheres lúdicos para o público infantil

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 18:43
Talheres criados pelos designers brasileiros José Carlos Bornancini e Nelson Ivan Petzold Crédito: Divulgação
Morreu na madrugada desta quarta-feira (8) aos 87 anos, Nelson Ivan Petzold, um dos maiores nomes do design industrial do Brasil. A informação foi confirmada pela filha do designer, Marcia Petzold, em sua conta no Facebook.
Docente aposentado do Departamento de Expressão Gráfica da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, Petzold foi responsável pela criação de dezenas de objetos que fazem parte do cotidiano dos brasileiros. Ele criou talheres, garrafas térmicas, tesouras e fogões em parceria com o também designer José Carlos Bornancin. A parceria entre os dois rendeu em criações que marcaram época.
Mas foi por causa das crianças que ficou conhecido. Os talheres Príncipe Garfo, Cão Faquinha e a Princesa Colher fazem parte do imaginário infantil. Cerca de 2,5 milhões de peças já foram comercializadas desde a sua criação, em 1970.
Os designers Nelson Petzold e José Carlos Bornancini Crédito: Divulgação

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